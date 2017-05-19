АТО: Враг провел 24 обстрела

В течение дня российско-террористические бандформирования продолжали обстреливать позиции сил антитеррористической операции, иногда используя и тяжелое артиллерийское вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию на 18:00 боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских военных не было.

Ситуация вдоль всей линии разграничения находится под контролем подразделений сил АТО. В случае необходимости Украинские защитники готовы дать противнику достойный отпор на любом участке фронта.

Мариупольское направление. Здесь противник 14 раз открывал огонь по укреплениям украинских защитников. В частности, под вражеский огонь из 120-мм минометов попали наши позиции в районе Павлополя и Гнутово. А опорные пункты сил АТО у Широкино были обстреляны противником из артиллерийских систем калибра 122 мм. Севернее - на подступах к Марьинке и Красногоровке пророссийские бандформирования также применяли минометы калибров 120 и 82 мм. Из более легкого вооружения противник вел огонь по украинским военным в районе Чермалыка, Новогригорьевки, Новотроицкого и Лебединского.

Донецкое направление. На этом участке линии соприкосновения с начала суток боевики 7 раз открывали огонь. Опорные пункты ВС Украины в пригороде Авдеевки бандиты несколько раз обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Также из минометов были обстреляны украинские оборонные позиции у Каменки и Верхнеторецкого. А неподалеку Зайцево противник бил по нашим укреплениям из гранатометов различных систем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики в Донбассе бросили дымовую гранату в патруль ОБСЕ

Луганское направление. На этом участке линии разграничения боевики российско-террористических войск трижды осуществляли обстрелы украинских воинов - все в районе Крымского, с применением 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия меньшего калибра.