НАБУ обвинило ГПУ в распространении непроверенной информации

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Генеральную прокуратуру Украины в распространении непроверенной информации. Об этом говорится в заявлении НАБУ в Facebook.

"Ни один из действующих сотрудников Национального антикоррупционного бюро пока не задержан. Информация, распространенная пресс-секретаря господина Луценко, является ошибочной. НАБУ обращается к коллегам из Генеральной прокуратуры с просьбой тщательно проверять материалы уголовных производств перед тем, как делать публичные заявления", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что в Сумской области сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сообщником требовали от владелицы торговой марки и сети магазинов 300 тысяч долларов за прекращение уголовного преследования и закрытие уголовного производства в отношении нее.