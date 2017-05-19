20 мая Порошенко встретится с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 20 мая, посетит Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.
"20 мая президент Украины Петр Порошенко осуществит однодневный рабочий визит в Германию по приглашению Федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.
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Переговоры лидеров двух государств состоятся в резиденции федерального правительства Германии - замке Месеберг (город Гранзее, земля Бранденбург).