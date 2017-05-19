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Видео Две украинские команды вошли в ТОП-25 конкурса NASA

<span class="label red">Видео</span> Две украинские команды вошли в ТОП-25 конкурса NASA
Фото из открытых источников

Отличились инженеры из Днипра и одесские школьники, теперь нужно поддержать их голосованием

19.05.17 176
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Две украинские команды вошли в ТОП-25 самого масштабного ежегодного международного хакатона NASA Space Apps Challenge 2017 в категории Рeoples ' Choice. Об этом сообщает в Facebook Государственное космическое агентство Украины.

Лидерами конкурса NASA стала команда инженеров из Днипра с образовательно-научным проектом Diversity.

"Цель проекта - подготовка нового поколения космических исследователей и популяризация космоса. Команда Spacer предложила "земную" модель орбитальной станции, которая станет лабораторией для исследований с имитацией условий космоса для всех желающих", - говорится в сообщении.

Также среди лучших Autonomous Smart Village - концепция разумного поселения, которую предложили одесские школьники.

"Интеллектуальные системы управления в сочетании с разветвленной космической инфраструктурой позволят сделать жизнь землян максимально комфортной и безопасной, а также эффективно использовать ресурсы", - сообщает агентство.

ГКАУ призывает украинцев поддержать соотечественников голосованием.

"Голосовать за команды можно на сайте конкурса каждый день до 22 мая. Для этого нужно выбрать украинский проект (голосовать можно за оба), один раз пройти простую процедуру регистрации, нажать и удерживать кнопку Vote до смены цвета на зеленый", - уточняется в сообщении.

Ссылки для голосования:

https://2017.spaceappschallenge.org/challenges/ideate-and-create/small-spaces-big-ideas/teams/spacer/project

https://2017.spaceappschallenge.org/challenges/earth-and-us/live-smart/teams/autonomous-smart-village/project

Напомним, международный конкурс NASA Space Apps Challenge проводится ежегодно, начиная с 2012 года, и собирает десятки тысяч студентов, инженеров, программистов и других специалистов по всему миру, которые в течение 48 часов решают задачи, предложенные  американским космическим ведомством.

Украина присоединилась к хакатону NASA в 2016 году и сразу завоевала победу - приз зрительских симпатий за разработку модели ракетоплана MarsHopper для исследования Марса.

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