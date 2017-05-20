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<span class="label red">Видео</span> В зоне АТО ранены четверо наших бойцов
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Видео В зоне АТО ранены четверо наших бойцов

За минувшие сутки враг 55 раз обстреливал позиции украинских военных 

20.05.17 38
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Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, с частичными признаками эскалации конфликта со стороны российско-террористических войск. Количество вражеских вооруженных провокаций за прошедшие сутки достигла отметки 55. Все чаще враг применяет артиллерию, использование которой строго запрещено Минскими договоренностями.

В результате обстрелов четверо военнослужащих ВС Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Приморское направление

Здесь зафиксировано 26 вражеских обстрелов. В частности, вечером, используя запрещенные минометы калибра 120 мм, боевики обстреливали наши позиции в районе Широкино и Гнутово. Также опорные пункты у Широкино и Бердянского снова оказались под вражеским огнем из 122-мм артиллерийских систем. Кроме того, противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по укреплениям сил АТО неподалеку Водяного, Павлополя, Новогригорьевки и еще ряда населенных пунктов. В районе Марьинки и Красногоровки незаконные вооруженные формирования вели огонь из 82-мм минометов и легкого вооружения. Одна из вражеских мин калибра 82 мм снова попала в жилой квартал Красногоровки. К счастью, разрушений и пострадавших среди гражданских лиц нет.

Донецкое направление

Боевики 16 раз использовали оружие против украинских защитников. Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. С наступлением сумерек боевики обстреливали украинских воинов на этом участке фронта из 120-мм и 82-мм минометов, а также стрелкового оружия и гранатометов. Северо-восточнее, в районе Верхнеторецкого, противник бил по нашим укреплениям из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. На Светлодарской дуге в очередной раз из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов врагом были обстреляны наши воины, которые держат оборону возле Луганского.

На этом участке фронта в течение минувших суток зафиксировано 13 фактов применения боевиками оружия, в том числе с использованием тяжелого артиллерийского вооружения и реактивных систем залпового огня. Так, поздно вечером незаконные вооруженные формирования совершили обстрелы опорных пунктов сил АТО у Троицкого из РСЗО "Град", 152-мм и 122-мм артиллерийских систем. Также из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник бил по нашим позициям в районе Новоалександровки. А из 120-мм и 82-мм минометов - неподалеку Новозвановки и Попасной. Вражеские обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов также прошли у Валуйского, Крымского и Станицы Луганской.

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