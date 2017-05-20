В Одесской области проходят совместные антитеррористические учения спецслужб Украины и Молдовы "Крепкая граница-2017".
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
К учениям привлечены три тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
"Отработаны практические совместные действия субъектов борьбы с терроризмом по вопросам противодействия террористическим диверсионным группам. К учениям привлечены три тысячи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Во время учений были обнаружены три условные диверсионно-разведывательные группы и уничтожено десять "взрывных устройств". Также отрабатывались практические меры взаимодействия с представителями специальных служб Молдовы", - рассказал начальник УСБУ в Одесской области Александр Довженко.
Первый этап учений прошел 15-19 мая, полностью они завершатся 25 мая.