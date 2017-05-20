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Ситуация в Донбассе

Боевики в Донбассе обстреляли миссию Красного Креста

Боевики в Донбассе обстреляли миссию Красного Креста
Красный Крест / Фото: ЕРА

Пулеметные очереди прошли в непосредственной близости от сотрудников миссии

20.05.17 118
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Боевики обстреляли сотрудников Международного комитета Красного Креста, когда те раздавали продуктовые и гигиенические наборы в населенном пункте Доломитное Донецкой области, которое не контролируется правительством Украины.

Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"Несколько пулеметных очередей прошли в непосредственной близости от людей и автомобилей миссии. К счастью, никто не пострадал. Изучение обстоятельств и журналов учета нарушений режима прекращения огня показало, что обстрел представителей Красного Креста состоялся именно со стороны НВФ ОРДО и велся он с территории ОРДО", - заявили в СЦКК, добавив, что обстрел произошел 18 мая.

"Пулеметный обстрел места раздачи гуманитарной помощи осуществлен НВФ ОРДО с целью дискредитации ВС Украины, распространения паники и страха среди местного населения и представителей МККК", - подчеркнули в заявлении.

В СЦКК отметили, что Вооруженные силы Украины предоставили письменные гарантии безопасности для обеспечения гуманитарной акции Международного комитета Красного Креста, тогда как со стороны боевиков таких гарантий предоставлено не было.

Представители МККК осуществляли выдачу гуманитарной помощи по собственному решению и на свой риск.

"Украинская сторона СЦКК категорически осуждает действия НВФ ОРДО и квалифицирует их как грубое нарушение международного гуманитарного права", - сказано в заявлении.

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