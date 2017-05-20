Боевики в Донбассе блокируют восстановление гражданской инфраструктуры, - СЦКК

Боевики в Донбассе блокируют восстановление гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

"Несмотря на многочисленные обращения украинской стороны СЦКК к российской стороне СЦКК по содействию в предоставлении гарантий безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры вблизи линии разграничения сторон на Донбассе, подконтрольное Российской Федерации руководство ОРДО систематически блокирует решение этих вопросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на фенольном заводе в Новгородском уже давно необходимо провести работы по усилению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя.

"В случае ее разрушения значительное количество вредных веществ, содержащих фенол, серную кислоту и нефтепродукты, могут попасть в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской области", - подчеркнули в СЦКК.

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Похожая ситуация сложилась с дамбой пруда-накопителя сточных вод свиноводческого хозяйства "Бахмутский аграрный союз" в Новолуганском.

В СЦКК отмечают, что задержка с ремонтом обоих объектов может привести к экологической катастрофе и вспышке инфекций.

Как говорится в сообщении, проблема заключается в том, что эти дамбы находятся в непосредственной близости от линии разграничения сторон, где боевики ведут обстрелы.

Отмечается, что по этой причине более полугода не удается восстановить электроснабжение в Зайцево и запустить газораспределительную станцию в Марьинке.

"26 тысяч жителей Марьинки и соседней Красногоровки, 6 школ и 5 детских дошкольных учреждений не обеспечены газом для бытовых нужд и не имеют отопления в зимний период. Вынуждены простаивать Красногоровский огнеупорный завод, Марьинский хлебозавод и Марьинское молочное предприятие "Лактис", - говорится в сообщении.

Также восстановления требует водовод, который обеспечивает технической водой Авдеевский коксохимический завод, а также водопровод Горловка-Торецк и другие.

Напомним, боевики в Донбассе обстреляли миссию Красного Креста.