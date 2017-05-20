Ситуация в зоне АТО значительно обострилась

В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но семеро военнослужащих получили ранения и боевые травмы

За прошедшие сутки в районе проведения АТО ситуация значительно обострилась. Российско-оккупационные войска увеличили количество и интенсивность обстрелов позиций украинских войск, в частности применяли РСЗО "Град" и неоднократно открывали огонь из ствольной артиллерии.

Количество снарядов, выпущенных по позициям украинских военных вдоль всей линии разграничения, за прошедшие сутки превысило отметку 400.

В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но семеро военнослужащих получили ранения и боевые травмы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Луганское направление

За минувшие сутки боевые действия начались в Крымском, где боевики совершили одну вооруженную провокацию утром и еще три, в том числе две минометных, - после полудня. После 17 часов враг сместил свою огневую активность в Попаснянский район. Под огонь вражеских минометов попали Новоалександровка, Новозвановка и Попасная. После 22 часов враг открыл огонь из 152 мм артиллерии и установок "Град" по Троицкому. В течение позднего вечера до полуночи боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку из артиллерии калибром 122 мм.

Вчера на Луганском направлении произошло 15 вооруженных провокаций со стороны врага, в том числе 11 - из тяжелого вооружения. Количество выпущенных снарядов по позициям украинских военных превысило 150.

Донецкое направление

Вчера враг проявлял наибольшую огневую активность на участке фронта Каменка - Авдеевка - позиция "Шахта Бутовка". Здесь боевые действия начались затемно. Между 4 и 7 утра боевики вели активный минометный и гранатометный огонь по Авдеевке. Здесь в результате вражеского обстрела около 3 ночи повреждены 3 дома.

Эпизодические вооруженные провокации происходили в течение дня, а между 16 и 20 часами оккупанты вновь открыли огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям украинских военных вблизи города.

В районе Светлодарской дуги и Горловского периметра враг открывал огонь из легкого вооружения и периодически - из минометов. В Верхнеторецком боевики провели два минометных обстрела. В районе Донецкого аэропорта вчера было тихо.

За прошедшие сутки на Донецком направлении произошло 16 обстрелов со стороны противника, в том числе 11 - из минометов. Количество выпущенных снарядов по позициям украинских военных превысило отметку 140, большинство из них пришлось на район Авдеевки.

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Мариупольское направление

Как и ранее, основные боевые действия здесь развернулись на участке фронта Павлополь - Широкино, а также в Марьинском и на севере Волновахского районов. Еще до рассвета боевики провели обстрел ряда наших позиций из легкого вооружения. Впоследствии между 4 и 7 боевики вели обстрел Широкино из артиллерии калибра 122 мм. В течение дня из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку, Марьинку, Чермалык, Павлополь и Гнутово. Около 20 часов боевики провели повторный артиллерийский обстрел Широкино.

Вчера на Мариупольском направлении произошло 26 обстрелов со стороны врага, в том числе 12 - с применением тяжелого вооружения. Количество выпущенных снарядов по позициям украинских военных превысила отметку 120.