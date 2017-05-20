Мелитопольский горсовет забросали "коктейлями Молотова"

Обошлось без жертв и пострадавших

Полиция начала уголовное производство по факту попытки поджога здания Мелитопольского городского совета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

По данным полиции, сегодня, около четырех часов утра, двое неизвестных бросили несколько бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение горсовета. В результате выбиты два окна, пламенем повреждены входные двери, пострадавших нет.

Полицией начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам за содеянное грозит до десяти лет лишения свободы.

Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление обстоятельств происшествия, личности поджигателей и их задержание.