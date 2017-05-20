Сегодня в Киеве состоялся "Велодень" - акция велосипедистов в формате парада по центральным улицам.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Цель акции – привлечь внимание к активному, здоровому образу жизни и подчеркнуть необходимость создания безопасных и удобных условий для велосипедистов.
Общая колонна велосипедистов проехала по маршруту: Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Бессарабская площадь – ул. Крещатик – Европейская площадь – Владимирский спуск – Почтовая Площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Московской мост – Парк Дружбы народов (бейсбольное поле).
Акция продолжилась спортивно-развлекательной программой в Парке Дружбы народов.