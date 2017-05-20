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Пытаться вернуть Крым военным путем очень опасно, - Джемилев

Пытаться вернуть Крым военным путем очень опасно, - Джемилев
Мустафа Джемилев / Фото из открытых источников

Военные действия на территории полуострова могут привести к этническим чисткам, как это было в Чечне

20.05.17 170
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Пытаться вернуть оккупированный Россией Крым военным путем очень опасно, ведь Кремль превратил полуостров в военную базу. Об этом заявил национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, передает Укринформ.

"Крым сейчас превратили в военную базу, у нас даже есть информация, что сейчас там 6 ядерных боеголовок. Поэтому разворачивать военные действия там очень опасно", - заявил Джемилев.

По его словам, военные действия на территории полуострова могут привести к этническим чисткам, как это было в свое время в Чечне.

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