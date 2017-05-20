Новые башни для трансляции на Крым строить не будут

Для расширения площади покрытия украинским вещанием территории аннексированного Россией Крыма решено не строить на Херсонщине новые телекоммуникационные вышки, а значительно увеличить высоту действующей Чаплинской. Об этом проинформировал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский во время совещания в Херсонской облгосадминистрации, передает Укринформ.

"Планировали построить новую вышку на Каланчаке. Также планировали возле Армянска, с нашей стороны, строить 150-метровую вышку. По нашим подсчетам, на сегодняшний день пока с тем частотным ресурсом, который есть, а он сверхограниченный, наиболее эффективно - это поднять Чаплинскую вышку с 92 метров до 130. И на сегодняшний день концерн РРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, - ред.) эти работы проводит", - рассказал Костинский.

Он отметил, что, по планам Нацсовета, все работы на Чаплинской вышке должны быть завершены в начале 2018 года.

"Таким образом, одна вышка на юге уже есть (Чонгарская, - ред.), и Чаплинская также будет распространять сигнал более эффективно", - заявил член Нацсовета.

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Напомним, в 2017 году на Херсонщине в Каланчакском районе планировалось начать строительство второй телекоммуникационной вышки (после построенной в январе 2017 года в Геническом районе Чонгарской), которая бы транслировала украинские телерадиопрограммы на аннексированный Россией Крым и одновременно перебивала сигнал действующей в Крыму Красноперекопской вышки. Что же касается Чаплинской вышки, то ее высоту сначала было решено увеличить в 2017 году с 92 до 110 метров.