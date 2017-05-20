Ранены пятеро наших военных, - штаб АТО

В течение дня российско-террористические бандформирования продолжали обстреливать позиции сил антитеррористической операции, порой используя и тяжелое артиллерийское вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию на 18:00 боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Пятеро украинских воинов получили ранения.

Ситуация вдоль всей линии разграничения находится под полным контролем подразделений сил АТО. В случае необходимости украинские защитники готовы дать противнику достойный отпор на любом участке линии разграничения.

Мариупольское направление. Пророссийские вооруженные бандформирования обстреливали позиции ВС Украины в районе Широкино и Лебединского из крупнокалиберных пулеметов и менее мощного стрелкового оружия. По одному из наших опорных пунктов у Водяного боевики вели огонь из гранатометов различных систем.

Донецкое направление. Наиболее активно незаконные вооруженные формирования использовали оружие против украинских военных в пригородной зоне Авдеевки. Утром боевики обстреляли наши оборонительные укрепления на этом участке линии соприкосновения из 120-мм минометов. А уже в полдень ударили с артиллерийских систем калибра 122 мм. Кроме того, противник время от времени вел огонь по украинским военным, которые обороняют город, из стрелкового оружия и гранатометов. На Светлодарской дуге боевики обстреливали наши укрепления у Новолуганского из вооружения БМП. Западнее, у Зайцево - били из 82-мм минометов. А неподалеку Верхнеторецкого совершили обстрел позиций сил АТО из крупнокалиберных пулеметов.

Луганское направление. На этом участке линии разграничения боевики российско-террористических войск из артиллерийских систем калибра 152 мм и 120-мм минометов вели огонь по опорным пунктам ВС Украины в районе Троицкого и Новозвановки. У Станицы Луганской враг открывал огонь по нашим позициям из крупнокалиберных пулеметов.