Россия планировала столкнуть в Закарпатской области патриотические силы с представителями венгерского меньшинства, привлекая проплаченных псевдоактивистов для инспирирования беспорядков и противостояний с правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Очередную российскую провокацию, направленную на разжигание межнациональной розни в Закарпатской области, сорвала Служба безопасности Украины. Структуры страны-агрессора планировали использовать конференцию представителей нацменьшинств, которая должна была состояться в Ужгороде, для оглашения призывов о предоставлении области автономного статуса", – говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, эти лозунги должны были столкнуть патриотические силы с представителями национальных меньшинств региона. Российская сторона также планировала привлечь проплаченных псевдоактивистов для инспирирования беспорядков и противостояния с правоохранительными органами.

Кроме этого, в рамках российской провокации в трех районах области ночью были несанкционированно размещены агитационные конструкции с надписями на венгерском языке. В связи с тем, что эти баннеры устанавливались без разрешений органов исполнительной власти, они были демонтированы коммунальными службами.

Правоохранители установили, что демонтированные агитационные материалы были изготовлены полиграфическим предприятием Киева по заказу лиц, которые поддерживают контакты с российскими информационными центрами. Местные организации к изготовлению и размещению этих материалов отношения не имеют.

Также 18 мая СБУ задержала мужчину, который должен был обеспечить видеосъемку провокаций в Закарпатье. Во время беседы с оперативниками спецслужбы он сообщил, что за 10 тысяч гривен получил заказ на подготовку тенденциозных материалов от лица, пользующегося телефоном российского оператора сотовой связи. По его словам, он неоднократно выполнял заказы из РФ, в частности по освещению событий 2 мая в Одессе. Обязательным условием сотрудничества российский заказчик всегда выдвигал соблюдение классических для специальных служб требований конспирации.

Гражданин был допрошен в качестве свидетеля в рамках открытого ранее уголовного производства по ст.110 Уголовного кодекса Украины. Опрошенному объявлено официальное предостережение. Следственные действия продолжаются, сообщают в СБУ.