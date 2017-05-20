РФ пожаловалась в ВТО на украинские санкции

Иск касается всех ограничений, которые ввел Киев в отношении Москвы с 2014 года

Россия подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) комплексный иск против Украины по вопросу, который касается всех санкций, которые ввел Киев в отношении Москвы с 2014 года. Об этом заявил 20 мая 2017 года глава минэкономразвития России Максим Орешкин в кулуарах встречи министров торговли АТЭС, передает РИА Новости.

"Россия направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми ограничениями, начиная с 2014 года", - сказал Орешкин, который в рамках министерской встречи встретился с главой ВТО Роберто Азеведо и сообщил ему о подаче иска.

Как пояснил Орешкин, поданный в ВТО запрос касается не только ограничений в сфере поставок продовольственных и непродовольственных товаров, но и в части запрета на аккредитацию российских СМИ.

"Речь идет, в частности, о запрете на ввоз из России мясных и молочных продуктов, рыбы, вино-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров <...> Также мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ", - пояснил он.

Согласно действующим в ВТО правилам, на проведение консультаций, которые являются обязательной досудовой стадией разрешения спора, дается 60 дней. Если в течение этого срока РФ и Украина не найдут приемлемого для обеих сторон решения, Россия сможет потребовать создания группы.

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Напомним, в феврале Минэкономразвития Украины подало иск в ВТО, требуя дать оценку введенным Россией ограничений на транзит украинских товаров в Казахстан и Киргизию.