Германия готова активизировать работу "нормандского формата" и выступает за более активное привлечение стран G7 в поддержку украинских реформ. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко в Facebook по итогам визита Петра Порошенко в Германию.

По словам Цеголко, впервые встреча президента с канцлером Ангелой Меркель состоялась в ее загородной правительственной резиденции - замке Месеберг.

"Плодотворные переговоры прошли в очень дружеской атмосфере", - добавил он.

Вместе с тем, первый вице-премьер Ирина Геращенко сообщила, что личный разговор Меркель и Порошенко длился около часа. Они прошлись по парку, затем общались на свежем воздухе, вблизи озера.

"Во время встречи в расширенном кругу ключевыми темами были политика безопасности и гуманитарная ситуация в Донбассе. Немецкая сторона хорошо осведомлена относительно всех нарушений режима тишины, невыполнения минских соглашений. Особое внимание уделили работе миссии СММ ОБСЕ, которая должна быть допущена на всю оккупированную территорию, к неконтролируемому участку нашей границы", - написала Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Меркель сама подняла гуманитарный вопрос как приоритетный: "Это и полный допуск на оккупированную территорию и нормальная работа международных гуманитарных миссий, в частности МККК, и безопасность гражданского населения".

По словам Геращенко, Порошенко очень эмоционально говорил об освобождении заложников как ключевом приоритете. Также поднимали вопрос открытия КПВВ "Золотое", который заблокирован с марта прошлого года.

"Поговорили о работе неформальной "минской платформы", созданной в ВР и объединяющей депутатов почти всех фракций. Наши европейские партнеры считают очень позитивным тот факт, что украинские парламентарии интересуются ходом минского процесса и есть площадка для обмена мнениями и встречи с участниками минских групп, в частности координаторами от ОБСЕ", - отметила Геращенко.

Также во время переговоров украинская сторона рассказала о завершившемся процессе верификации пленных.

Канцлер Меркель и президент Порошенко высказались за активизацию нормандского формата - для выполнения минских соглашений и поиска путей урегулирования ситуации на Донбассе.