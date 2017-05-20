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В вагонах киевского метро установят камеры видеонаблюдения

В вагонах киевского метро установят камеры видеонаблюдения
Киевское метро / Фото: veroyatno.com.ua

В 2017 году планируют установить 25 камер

20.05.17 189
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КП "Киевский метрополитен" намерен оборудовать вагоны метро камерами видеонаблюдения за 83 млн грн в 2017-2019 годах. Об этом говорится в программе технического развития предприятия на 2017 год, передает Украинская правда.

В частности, в 2017 году планируют установить 25 камер за 13 млн грн.
Всего планируется установить 160 единиц видеонаблюдения.

Также в планах предприятия реконструировать разделительную подстанцию РП-10 на территории электродепо "Дарница" за 16,24 млн грн.

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