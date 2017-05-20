В вагонах киевского метро установят камеры видеонаблюдения

В 2017 году планируют установить 25 камер

КП "Киевский метрополитен" намерен оборудовать вагоны метро камерами видеонаблюдения за 83 млн грн в 2017-2019 годах. Об этом говорится в программе технического развития предприятия на 2017 год, передает Украинская правда.

В частности, в 2017 году планируют установить 25 камер за 13 млн грн.

Всего планируется установить 160 единиц видеонаблюдения.

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Также в планах предприятия реконструировать разделительную подстанцию РП-10 на территории электродепо "Дарница" за 16,24 млн грн.