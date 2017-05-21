Восточный фронт: боевики 48 раз обстреляли позиции сил АТО

Боевики за прошедшие сутки 48 раз открывали огонь по позициям сил АТО на Донбассе. В результате обстрелов 7 военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении, боевики 12 раз применяли оружие против украинских защитников. Вечером противник из 120-мм минометов обстреливал наши опорные пункты в районе Павлополя, Водяного и Широкино. Из минометов калибра 82 мм несколько раз вел огонь по нашим позициям у Красногоровки. По этим же населенных пунктам они систематически били из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики 22 раза на протяжении минувших суток нарушали тишину. Самой сложной ситуация остается в южном и восточном пригороде Авдеевки. Там боевики традиционно осуществляли обстрелы оборонительные укрепления сил АТО из 120- и 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также из 120-мм минометов противник по меньшей мере дважды бил по украинским защитникам, которые держат оборону возле Невельского. Кроме того, под обстрелы из вражеских минометов различных калибров, вооружения БМП и легкого стрелкового вооружения попали наши позиции неподалеку Верхнеторецкого.

На Светлодарской дуге незаконные вооруженные формирования вели огонь из минометов калибра 82 мм и станкового противотанкового гранатомета в районе Луганского. Из автоматических станковых гранатометов враг обстреливал наши опорные пункты возле Песков.

Также на протяжении минувших суток зафиксировано 14 фактов использования боевиками оружия, в том числе и артиллерийского вооружения калибром более 100 мм. Так, используя 120-мм минометы, боевики неоднократно обстреливали наши опорные пункты в районе Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого.

Из минометов меньшего калибра, а именно 82 мм, также из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов, противник бил по украинским защитникам возле Крымского.

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