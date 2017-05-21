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Как сэкономить на газе в летний период

Как сэкономить на газе в летний период
Иллюстративное фото

Нужно подать заявление в газоснабжающую компанию о временном непроживании в квартире

21.05.17 107
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В дачный период киевляне могут сэкономить на оплате за газ. Для этого тем жителям столицы, кто летом перебирается жить за город, необходимо подать в газоснабжающую компанию пакет документов, на основании которого может быть осуществлен перерасчет.

Об этом стало известно из сообщения ПАО "Киевгаз" на странице компании в Facebook.

"Начинается летний период и многие киевляне перебираются в свои дачные и сельские дома. И сразу возникает вопрос, как правильно поступить, чтобы сэкономить при оплате за коммунальные услуги. Для того, чтобы избежать недоразумений при начислениях за газ, необходимо знать, что законодательством Украины установлены правила, по которым возможно уменьшение начислений за услуги газоснабжения, если зарегистрированное лицо временно проживает в другом месте”, - говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить плату за газ на период проживания в другом месте, необходимо:

Подать заявление в газоснабжающую компанию о временном непроживании в квартире.

Предоставить надлежащим образом оформленный документ, подтверждающий временное непроживание.

Подтвердить временное непроживание в установленный законодательством срок.

“Обратите внимание, что пересчет осуществляется только по заявлению владельца дома. Поэтому при себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, документ, подтверждающий право собственности на квартиру, частный дом или право пользования ими. И обязательно - справка с места фактического нахождения лица за период, не превышающий 6 месяцев. Такой справкой может быть справка о нахождении лица на лечении; справка о нахождении лица в местах лишения свободы; справка о нахождении лица на военной службе; справка о нахождении лица в командировке; справка о нахождении лица за рубежом (с официальным переводом на украинский язык); справка с места временного проживания (выданная ЖЭК, ЦОК и т.п., должна содержать угловой штамп с номером, дату выдачи, быть заверена печатью, обязательно с указанием срока пребывания не более шести месяцев). Также подходит справка по форме согласно приложению 14 к постановлению КМУ от 02.03.2016 № 207 (в случае временного жительства в сельской местности или в садовом обществе)”, - отмечают в Киевгазе.

Напомним, в Киеве выросли тарифы на газ.

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