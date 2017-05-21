Сегодня в Украине чтят память жертв политических репрессий

В воскресенье, 21 мая, на территории Национального историко-мемориального заповедника “Быковнянские могилы” состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий.

"Сегодня вся Украина чтит память жертв политических репрессий: к мемориальным комплексам и памятникам во многих населенных пунктах страны наши соотечественники несут цветы. Мы склоняем головы, отдавая дань уважения тем, кто погиб или пострадал от тоталитарного режима за свою свободу, национальность, веру, политические убеждения и гражданскую позицию. Полный масштаб количества жертв репрессий и преследований во времена СССР по-жуткому огромный", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы внимательно изучаем эти драматические страницы истории нашей страны и приобщаем к этому следующие поколения, чтобы они осознавали, какой тяжелой ценой нам далась свобода и независимость, право жить в демократической и европейской стране", - добавил премьер.

Гройсман отметил, что буквально несколько дней назад – 18 мая – мы чтили память жертв депортации 1944 года из Крыма, когда сталинский режим депортировал с родины около 200 тыс. лиц крымскотатарской национальности, а также других коренных жителей полуострова. На наших глазах в оккупированном Крыму разворачивается новый маховик политических репрессий против граждан Украины: терпят преследования украинские и крымскотатарские активисты, запрещаются мирные собрания, людей похищают на улицах, преследуют по этноконфессиональным и языково-культурным признакам, бросают за решетку по сфабрикованным обвинениям. В казематах России и Крыма по "липовым" делам находятся более 30 граждан Украины, однако эти списки вряд ли являются полными.

"Правительство Украины и правозащитные организации нашего государства и мира прилагают немало усилий, чтобы вызволить украинских узников совести, но российский режим каждый раз придумывает бюрократические глупости и устанавливает препятствия для правового и дипломатического решения этой проблемы", - сообщает пресс-служба.

"Убежден, что мы должны вселять надежду, оптимизм и поддержку в души и сердца наших соотечественников – узников совести, которые, находясь в российских тюрьмах и лагерях, в нечеловеческих условиях ежедневно борются за нашу свободу и демократическую страну. Вся Украина склоняет голову перед их мужеством и знает героев поименно. И наступит тот день, когда все они вернутся на родину. Вернутся победителями", - добавил Гройсман.

Напомним, указом президента Украины Леонида Кучмы № 1181/2000 от 31 октября 2000 года День памяти жертв голодоморов, который отмечался каждую четвертую субботу ноября, переименовывался на “День памяти жертв голодомора и политических репрессий”.

Указом Кучмы № 797/2004 от 15 июля 2004 года устанавливалось название “День памяти жертв голодоморов и политических репрессий”. Указом президента Украины Виктора Ющенко № 431/2007 от 21 мая 2007 года дни памяти жертв голодоморов и политических репрессий разведены во времени. День памяти жертв голодоморов остался каждую четвертую субботу ноября, зато третье воскресенье мая установлено Днем памяти жертв политических репрессий.