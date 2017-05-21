Украинцы официально могут ездить в Турцию без виз

Турецкая власть 20 мая официально опубликовала решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признание нового (внутреннего) украинского паспорта (ID-карты) в качестве проездного документа (travel document) для поездок граждан Украины в Турцию.

Об этом в Facebook сообщил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк.

"Публикация решения означает, что украинцы скоро смогут ездить в Турцию по ID-карточкам без загранпаспорта", - отмечает Соколюк.

"Ждем ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю, одну-две недели", - написал Соколюк.

По словам главы ГМС, украинцы уже оформили более 550 тысяч новых ID-карточек. Каждый день новый внутренний паспорт оформляют 5-6 тысяч граждан Украины.

Напомним, Кабмин утвердил соглашение с правительством Турции о взаимных поездках граждан на основании внутренних ID-паспортов.