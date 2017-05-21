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Главная » Страна » Видео Москва готовила акцию с требованием венгерской автономии в Закарпатье, - СБУ

Видео Москва готовила акцию с требованием венгерской автономии в Закарпатье, - СБУ

<span class="label red">Видео</span> Москва готовила акцию с требованием венгерской автономии в Закарпатье, - СБУ
Фото: Мукачево.net
21.05.17 11
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В СБУ заявляют, что Россия готовила акцию с требованием венгерской автономии в Закарпатской области.

Об этом говорится на сайте службы.

Структуры страны-агрессора планировали использовать конференцию представителей нацменьшинств, которая должна была состояться в Ужгороде, для призывов о предоставлении области автономного статуса. "Эти лозунги были направлены на то, чтобы столкнуть патриотические силы с представителями национальных меньшинств региона. Российская сторона также планировала привлечь проплаченных псевдоактивистив для инспирации столкновений и противостояния с правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что в трех районах Закарпатской области ночью без соответствующих разрешений были размещены агитационные конструкции с надписями на венгерском языке. Позже они были демонтированы коммунальными службами. Агитационные материалы были изготовлены полиграфическим предприятием Киева по заказу лиц, поддерживающих контакты с российскими информационными центрами.

18 мая сотрудники СБУ пообщались с мужчиной, который должен был снимать провокации. Он рассказал, что ему заплатили 10 тысяч гривен от лица, который пользуется телефоном российского оператора сотовой связи. Он также признался, что уже работал на этого заказчика, в частности освещал события 2 мая в Одессе.

Его опросили в качестве свидетеля в рамках открытого ранее уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (сепаратизм). Ему объявлено официальное предостережение.

В свою очередь, как сообщает издание "Мукачево.net" конструкции, о которых идет речь, были установлены 17-18 мая в нескольких местах: на границе Мукачевского и Береговского районов между селами Дерцен и Гать, в селе Великая Копаня при въезде в Виноградовский район, а также в селе Батьево Береговского района.

На них было написано: "Береговский район: венгры приветствуют вас", "Виноградовский район: венгры приветствуют вас", а также "Береговский район: земля венгерской мовы". При этом надписи были сделаны с ошибками.

Напомним, вице-премьер Венгрии хочет автономии для заграничных венгерских общин.

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