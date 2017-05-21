Порошенко уверен, что его украинский народ сможет прожить без российских соцсетей

Коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране

Президент Украины Петр Порошенко считает, что украинцы могут прожить без подконтрольных ФСБ российских социальных сетей.

Об этом президент сказал во время мероприятий, посвященных Дню памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника Быковнянские могилы.

"В течение последних трех лет мы вместе проводим декоммунизацию, вот почему произошел так называемый "ленинопад" и вот почему очистилась карта Украины от имен ее палачей и душегубов, вот почему обновились таблички с названиями улиц, потому коммунистическим идолам нет и не будет места в нашей стране", - заявил он.

"Кстати, и без подконтрольных "КГБ-ФСБ" социальных сетей мой украинский народ тоже способен прожить", - добавил президент.

Напомним, 16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.

Также санкции коснулись социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисов "Mail.ru".