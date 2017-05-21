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АТО: ситуация несколько стабилизировалась
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: ситуация несколько стабилизировалась

Потерь среди украинских военных не было

21.05.17 7
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В течение дня 21 мая российско-террористические бандформирования продолжали обстреливать позиции сил антитеррористической операции. Ситуация вдоль всей линии фронта относительно стабилизировалась, учитывая то, что противник не применял тяжелого артиллерийского вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию на 18:00 боевики 16 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Потерь среди украинских военных не было.

Ситуация вдоль всей линии разграничения находится под полным контролем подразделений сил АТО. Однако, учитывая опыт огневой активности пророссийских бандформирований, противник может снова активизироваться в темное время суток. Поэтому, в случае необходимости, украинские защитники готовы дать врагу достойный отпор на любом участке линии разграничения.

Приморское направление. Пророссийские вооруженные бандформирования обстреливали позиции ВС Украины в районе Широкино, Водяного, Чермалыка, Гнутово и Новотроицкого из гранатометов различных модификаций. А неподалеку Лебединского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Донецкое направление. В южном и восточном предместьях Авдеевки боевики вели огонь по укреплениям ВС Украины из гранатометов и стрелкового оружия. Также незаконные вооруженные формирования из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов открывали огонь по нашим позициям в районе Верхнеторецкого.

Луганское направление. На этом участке линии разграничения боевики российско-террористических войск в полдень обстреляли из 82-мм минометов один из опорных пунктов украинских военных вблизи Новоалександровки. Неподалеку Крымского боевики били из автоматических станковых гранатометов. Из стрелкового оружия - у населенного пункта Нижнетеплое.

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