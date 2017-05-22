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Главная » Страна » США думают отказаться от безвозмездной военной помощи Украине

США думают отказаться от безвозмездной военной помощи Украине

США думают отказаться от безвозмездной военной помощи Украине
Фото из открытых источников

Белый дом предлагает заменить безвозмездную военную помощь на выдачу кредитов

22.05.17 623
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Белый дом в своем предложении по бюджету Соединенных Штатов Америки предлагает отказаться от предоставления безвозмездной военной помощи ряду стран (в числе которых Украина), заменив ее на выдачу кредитов. Об этом со ссылкой на источники в руководстве США сообщает The Wall Street Journal, передает РБК-Украина.

По данным издания, в список стран, которых может затронуть это предложение, кроме Украины, должны войти Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбия, Филиппины и Вьетнам.

Отмечено, что средства на военные гранты поступают в Бюро по оказанию поддержки в сфере безопасности Госдепа США. После этого они распределяются между союзниками Вашингтона. Ежегодные расходы на предоставление безвозмездной военной помощи оцениваются в $6 млрд. Большая часть этой суммы поступает в Израиль ($3,1 млрд), Египет ($1,3 млрд) и Иорданию ($350 млн).

В новом проекте бюджета расходы на предоставление военной помощи этим странам сохранятся. Однако для большинства других стран выдача грантов будет заменена на выдачу кредитов, которые должны быть потрачены на закупку военного оборудования в США.

По данным источников издания в Конгрессе США, новый принцип выделения военной помощи может привести к усилению позиций России и Китая. Также в закрытом меморандуме Госдепа отмечается, что для Украины это может означать снижение возможностей по борьбе с пророссийскими боевиками.

Напомним, в декабре 2016 года Верхняя палата Конгресса США - Сенат, вслед за Палатой представителей, подавляющим большинством голосов одобрила "Бюджет США на 2017 год на нужды национальной обороны", в котором предусмотрено выделение $350 млн на помощь Украине.

25 апреля 2017 года сообщалось, что в плане бюджета США на 2018 год, обнародованном администрацией президента Дональда Трампа, предусмотрено сокращение на треть помощи странам на пути к развитию.

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