В селе Трихаты на Николаевщине на берегу реки Южный Буг состоялся первый Международный фестиваль воздушных змеев "Одно небо – один мир!". Об это сообщает Укринформ.

Посмотреть на это действо съехались несколько тысяч зрителей не только из Николаева, но и из соседних областей.

"Сегодня мы впервые в Украине проводим Международный фестиваль воздушных змеев Tryhutty International Kite Festival 2017. Если за рубежом эти фестивали проходят постоянно, то у нас это движение пока в зачаточном состоянии. А чем мы хуже? Поэтому мы решили сделать такой фестиваль у нас, на Николаевщине. Ведь есть прекрасные степи, пейзажи, вдоволь ветра", - сказала одна из организаторов праздника, активистка Татьяна Безмощук.

В фестивале приняли участие кайтеры из 8 стран мира - Франции, Вьетнама, Италии, Германии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Польши, а также украинцы из Херсона, Скадовска, Никополя и Николаева.

В небе над Трихатами можно увидеть сотни летающих животных: рыбы, птицы, насекомые, другие персонажи и фигуры огромных размеров в 3D формате.

Стоит отметить, что на такое количество зрителей организаторы даже не надеялись. Все подъезды и подходы к месту происшествия были заставлены автомобилями и автобусами. Люди приехали даже поездом, из соседних областей.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы по собственноручному созданию воздушных змеев, концерты в стиле фолк- и поп-музыки, игры, конкурсы, квесты, лотерея, казацкие забавы, ярмарка-выставка, угощение традиционными украинскими блюдами, выпечкой и многое другое.

Праздник завершился поздним вечером 21 мая.

Фестиваль воздушных змеев в Украине















Фото: NikLife и ГСЧС