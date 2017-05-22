ГПУ просит разрешить заочное осуждение Азарова и Ставицкого

В Печерский районный суд направлено ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения в отношении бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время международного круглого стола в Киеве, передает УНИАН.

"Относительно Азарова мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения. То же касается и Ставицкого - мы закончили расследование и ждем от суда соответствующего разрешения на заочное осуждение", - сказал Луценко.

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Напомним, Николай Азаров и Эдуард Ставицкий в Украине фигурируют в ряде уголовных производств.

Ставицкий занимал должность министра энергетики и угольной промышленности с декабря 2012 года по февраль 2014 года в правительстве Николая Азарова. Он подозревается в присвоении, растрате государственного имущества путем злоупотребления властью в особо крупных размерах или организованной группой (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

В апреле 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос передал министру юстиции Израиля запрос ГПУ относительно вручения уведомления о подозрении Ставицкому, который скрывается в Израиле как гражданин этого государства Натан Розенберг.