На Байковом кладбище украли бюст Николая Михновского

На столичном Байковом кладбище с могилы известного украинского общественного деятеля Николая Михновского исчез бюст.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
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Он заявил, что будет обращаться по поводу данного инцидента в полицию.
Напомним, Николай Михновский - украинский политический и общественный деятель, адвокат, публицист, первый идеолог украинского национализма и организатор войска. Идеолог и проводник Братства тарасовцев, основатель Украинской народной партии, один из лидеров Украинской демократически-земледельческой партии, член Братства самостийников.