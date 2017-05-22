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Генпрокурор выступил против создания антикоррупционного суда

Генпрокурор выступил против создания антикоррупционного суда
Юрий Луценко / Фото: president.gov.ua

Луценко считает, что вместо этого необходимо сформировать палату при уже действующем суде

22.05.17 92
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Украина не нуждается в отдельном суде, который будет рассматривать дела по коррупции. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе воркшопа Transparency International "Как Украине наконец добиться успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращения украденных активов?", передает Интерфакс-Украина.

Вместо этого, по мнению генпрокурора, необходимо создать палату при уже действующем суде.

"Украина нуждается в создании антикоррупционной палаты судей, которые будут заниматься делами коррупции категории "А". Вне зависимости от того, какой орган внесет в суд обвинительный акт, эти дела, по моему мнению, должна была бы рассматривать специализированная палата судей", - сказал Луценко.

При этом он подчеркнул, что выступает за создание такой палаты на базе существующего уголовного суда.

"Юридически ничего не мешает нам создать еще специализацию... Судьи этой специализации должны быть из числа новых судей, избранных на конкурсе", - добавил Луценко.

Он считает, что это можно сделать достаточно быстро - на протяжении полугода.

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