Генпрокурор выступил против создания антикоррупционного суда

Луценко считает, что вместо этого необходимо сформировать палату при уже действующем суде

Украина не нуждается в отдельном суде, который будет рассматривать дела по коррупции. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе воркшопа Transparency International "Как Украине наконец добиться успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращения украденных активов?", передает Интерфакс-Украина.

Вместо этого, по мнению генпрокурора, необходимо создать палату при уже действующем суде.

"Украина нуждается в создании антикоррупционной палаты судей, которые будут заниматься делами коррупции категории "А". Вне зависимости от того, какой орган внесет в суд обвинительный акт, эти дела, по моему мнению, должна была бы рассматривать специализированная палата судей", - сказал Луценко.

При этом он подчеркнул, что выступает за создание такой палаты на базе существующего уголовного суда.

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"Юридически ничего не мешает нам создать еще специализацию... Судьи этой специализации должны быть из числа новых судей, избранных на конкурсе", - добавил Луценко.

Он считает, что это можно сделать достаточно быстро - на протяжении полугода.