ГСЧС доложила, что подтопленных дворов в Закарпатье нет

К вечеру воскресенья в с.Белая Церковь, Раховского района Закарпатья спасателями ликвидированы последствия непогоды.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Подтопленных дворохозяйств нет. Электроснабжение в пострадавших населенных пунктах восстановлено. Переливов через автодороги нет", - говорится в сообщении.
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Для ликвидации последствий непогоды в Закарпатской области в течение сегодняшних суток от ГСЧС Украины были привлечены четыре единицы техники (две автоцистерны и две мотопомпы), а также девять спасателей.
Напомним, сильнейшее за последние 20 лет наводнение в Перу унесло жизни 72 человек.