Решение о безвизе для Украины опубликовали в Официальном журнале ЕС

Решение вступит в силу через 20 дней после обнародования

В Официальном журнале Европейского Союза сегодня, 22 мая, обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим. Об этом сообщает УНИАН.

Согласно документу, Украина будет удалена из списка стран, граждане которой обязаны иметь визу для пересечения границы, и внесена в список тех стран, на граждан которых это требование не распространяется.

Решение о введении безвизового режима между ЕС и Украиной вступит в силу через 20 дней после обнародования.

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Напомним, 17 мая 2017 года в Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.