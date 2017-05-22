Насирову нужна психиатрическая экспертиза, - адвокат

Специализированая антикоррупционная прокуратура (САП) подала ходатайство о проведении психиатрической экспертизы отстраненного руководителя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Романа Насирова.
Об этом рассказал адвокат Романа Насирова Игорь Черезов, сообщает "РБК-Украина".
При этом он отметил, что любое лицо, для того, чтобы понять, осудно оно или нет, должно пройти психиатрическую экспертизу.
"Это нормально. Это обычная стандартная процедура", - сообщил Черезов.
Напомним, меру пресечения для Насирова продлили на два месяца.