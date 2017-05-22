Трактор зацепил мину во время сельхозработ в Донецкой области

Под Талаковкой, что в Донецкой области, во время сельскохозяйственных работ трактор задел мину.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.
В результате инцидента тракторист получил легкую контузию.
"Сообщение о происшествии поступило в Кальмиусское отделение полиции около 9:00 от военнослужащих, несущих службу неподалеку от места происшествия. На расстоянии примерно 2,5 км от Талаковки в сторону Коминтерново при выполнении сельскохозяйственных работ трактор задел мину. У тракториста - легкая контузия, поле мужчина покинул самостоятельно", - говорится в сообщении.
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На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС. Так, специалисты продолжают осмотр территории на отсутствие других взрывоопасных предметов.
Открыто уголовное производство по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Украина лидирует по количеству жертв противотанковых мин.