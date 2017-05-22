Российские комплексы С-400 в Крыму сделаны из картона, - Джемлиев

Тем не менее милитаризация полуострова идет очень быстрыми темпами

За три года аннексии Крыма российские оккупанты провели как минимум 800 обысков у крымских татар и других сторонников единства полуострова с Украиной. Об этом сказал уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает LIGA.net.

"В Крыму установился режим, очень напоминающий советский, – с некоторыми отличиями, причем не в пользу оккупантов", – сказал Джемилев.

Он сказал, что "собирать информацию в Крыму очень трудно", люди боятся за родных.

Джемилев сообщил, что информацию собирают из трех источников: Крымского агентства новостей, ATR и информационной службы Меджлиса.

"Конечно, не все пойдет в прессу. Хотя данные по военным, думаю, мы как-нибудь обнародуем. Мы получили интересные фотографии: российские комплексы С-400, и все сделано из картона. Они развозят их по всему Крыму, чтобы людей попугать, показать силу", – заявил он.

"Милитаризация (Крыма) идет очень быстрыми темпами. Но и макетов тоже очень много. Например, когда говорили, сколько танков сосредоточено на границе с Донбассом. А в НАТО смеялись, потому что через спутники сделали фотографии, что там за танки, – и там тоже были макеты", – отметил Джемилев.

По его словам, Россия стянула в Крым непропорционально большие силы.