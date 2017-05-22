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Главная » Страна » Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 22 мая
Ситуация в Донбассе

Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 22 мая

<span class="label red">Инфографика</span> Карта военных действий в зоне АТО на 22 мая
Фото пресс-центра АТО

Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 понедельника, 22 мая

22.05.17 246
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