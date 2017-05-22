В Киеве на Московском мосту ограничат движение транспорта

В Киеве в связи с ремонтными работами на Московском мосту будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщается на странице Киевавтодора в Facebook .

В частности, с 21.00 22 мая до 06.00 23 мая будет ограничено движение в направлении станции метро "Петровка", с 21.00 23 мая до 06.00 24 мая в направлении станции метро "Петровка", с 21.00 24 мая до 06.00 25 мая в направлении жилого массива Троещина.

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В предприятии призвали водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, с 16 мая до 20 августа будет ограничено движение транспорта на путепроводе возле станции метро "Нивки" в направлении центра Киева.