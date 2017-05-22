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Главная » Страна » Без антикоррупционного суда дела большой коррупции могут рассматриваться 10 лет, - Сытник

Без антикоррупционного суда дела большой коррупции могут рассматриваться 10 лет, - Сытник

Без антикоррупционного суда дела большой коррупции могут рассматриваться 10 лет, - Сытник
Артем Сытник / Фото: УНИАН

Инициативы, которые призваны способствовать улучшению борьбы с коррупцией, фактически не продвигаются

22.05.17 23
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Без создания антикоррупционного суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время дискуссии "Как Украине наконец достичь успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращении украденных активов?", передает УНИАН.

Сытник отметил, что Верховная Рада не всегда принимает мудрые решения относительно антикоррупционных органов, и в частности, это касается создания антикоррупционного суда и предоставления разрешения НАБУ автономно снимать информацию со средств связи.

"Сейчас мы видим, что те инициативы, которые будут способствовать улучшению борьбы с коррупцией, фактически находятся без движения", - сказал директор НАБУ.

В то же время он обратил внимание, что появляются инициативы, которые направлены на то, чтобы ограничить в полномочиях антикоррупционные органы, или вообще их уничтожить. При этом, как утверждает Сытник, такие инициативы продвигаются в парламенте достаточно быстро.

"И после того, как они наталкиваются на жесткие ответы со стороны правительств и "Большой семерки", правительства Соединенных Штатов Америки и других наших партнеров, эти попытки пока останавливаются", - заявил директор НАБУ.

В этой связи он подчеркнул, что чрезвычайно важным для работы Бюро является создание антикоррупционного суда. По его убеждению, антикоррупционный суд надо создавать в рамках действующей судебной системы, набирать новых судей по условиям конкурсного отбора и начинать рассматривать дела, расследуемые Бюро.

По словам Сытника, судья, который слушает 500-600 дел, не может слушать дело такого масштаба, как коррупционная схема народного депутата Александра Онищенко.

"Фактически, если назначать по этим делам заседания раз в месяц, при том, что судья не будет коррумпирован в этом деле, мы результат увидим через 10 лет, - подчеркнул он. - Такой процесс вообще не устраивает ни нас, ни гражданское общество".

Он выразил надежду, что вопрос создания антикоррупционного суда будет решен.

"Этот суд можно создать до конца 2017 года при наличии политической воли и соответствующего законодательства", - подытожил Сытник.

Напомним, сегодня, 22 мая, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что выступает за создание антикоррупционной палаты при суде вместо антикоррупционного суда.

В меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF говорится о том, что антикоррупционный суд должен начать свою деятельность до конца марта 2018 года.

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