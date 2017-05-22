НАПК определилось с механизмом проверки образа жизни е - декларантов

Документ уже находится на регистрации в Минюсте

Национальное агентство по противодействию коррупции одобрило Порядок осуществления мониторинга образа жизни е-декларантов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, наблюдение будет осуществляться для того, чтобы установить соответствие уровня жизни чиновников и их семей с теми доходами, которые указаны в декларации.

"Основаниями для проведения мониторинга является информация, которая поступает от физических лиц, общественных объединений, СМИ, правоохранительных органов и касается фактических данных о несоответствии уровня жизни конкретного субъекта декларирования и/или членов его семьи к имуществу и полученным доходам согласно его декларации", - уточнили в НАПК.

На данный момент документ находится на государственной регистрации в Минюсте.

Напомним, НАПК оценит действия министров, взявших Мартыненко на поруки.