На детской площадке в Киеве нашли боевую гранату

На данный момент устанавливаются причастные к произошедшему

В Киеве на детской площадке на улице Телиги двое мужчин обнаружили боевую гранату.

Как сообщается на странице полиции Киева в Facebook, на месте происшествия эксперты изъяли боевую гранату Ф-1 с запалом, которую направили на исследование.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от трех до семи лет лишения свободы.

На данный момент устанавливаются лица, которые оставили предмет на детской площадке.

Напомним, на Харьковщине мужчина, хвастаясь гранатой, подорвал себя и двух своих товарищей.