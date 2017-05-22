ГПУ в 2016 году взыскала в госбюджет 12 млрд гривен, - Луценко

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время международного круглого стола в Киеве.

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, в текущем году, кроме конфискованных денежных средств экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, было взыскано около 2 млрд гривен.

"По результатам прошлого года ГПУ взыскала в интересах государства около 12 млрд гривен, в этом году мы в порядке спецконфискации взыскали в государственный бюджет 1,1 млрд долларов и ценных бумаг на 200 млн долларов", - отметил он.

Напомним, ГПУ подает в суд за поломку флагмана украинского военного флота.