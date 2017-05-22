Новый авиарейс может соединить Польшу и Украину уже летом

Об этом сообщает "Польское радио".

Ожидается, что новый авиарейс будет популярен не только среди туристов, но и украинцев, которые учатся и работают в Быдгоще и регионе.

Новый рейс, скорее всего, запустят в конце июля. При этом цены будут доступными. Билеты по специальной цене будут стоить примерно 100 злотых (около 700 гривен).

Вместе с тем, аэропорт в Быдгоще пока официально не подтверждает информацию о запуске нового авиарейса.

"Не могу ничего подтвердить. Переговоры с перевозчиком продолжаются", - сказал представитель Быдгощского аэропорта Артур Недзвецкий.

Напомним, МАУ ввела лоукост тариф.