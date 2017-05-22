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Главная » Страна » Киев даст юридическую оценку жалобе России на Украину в ВТО

Киев даст юридическую оценку жалобе России на Украину в ВТО

Киев даст юридическую оценку жалобе России на Украину в ВТО
ВТО / Фото: topwar.ru

Страна-оккупант пожаловалась на санкции против нее

22.05.17 81
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Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина предоставит надлежащую юридическую оценку запросу России к органу по решению споров Всемирной торговой организации (ВТО) на проведение консультаций в связи с введенными санкциями против РФ.

Об этом Петренко сообщил журналистам в Киеве.

"Их жалобы в ВТО получат надлежащую юридическую оценку со стороны Украины как члена ВТО", - заявил министр.

Напомним, 20 мая Россия подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) комплексный иск против Украины по вопросу, который касается всех санкций, которые ввел Киев в отношении Москвы с 2014 года.

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