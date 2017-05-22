Киев даст юридическую оценку жалобе России на Украину в ВТО

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Украина предоставит надлежащую юридическую оценку запросу России к органу по решению споров Всемирной торговой организации (ВТО) на проведение консультаций в связи с введенными санкциями против РФ.
Об этом Петренко сообщил журналистам в Киеве.
"Их жалобы в ВТО получат надлежащую юридическую оценку со стороны Украины как члена ВТО", - заявил министр.
Напомним, 20 мая Россия подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) комплексный иск против Украины по вопросу, который касается всех санкций, которые ввел Киев в отношении Москвы с 2014 года.