Объявлен повторный конкурс на должности членов Счетной палаты Украины

Об этом сообщает издание "Голос Украины".

Срок подачи документов — до 18:00 19 июня 2017 года.

В издании также напомнили, какие требования предъявляются к кандидату на должность членов Счетной палаты. В частности, на данную должность не допускаются следующие лица: в возрасте до 16 лет; признанные недееспособными или имеющие ограниченную дееспособность; чье состояние здоровья не позволит выполнять обязанности; имеющие непогашенную судимость; на которых в течение года наложили админвзыскания за коррупционное правонарушение; имеющие гражданство другой страны; не подавшие е-декларацию за прошлый год.

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Всех кандидатов на должность членов Счетной палаты планируется проверить в соответствии с законами "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции".

Напомним, Счетная палата насчитала, что долг по налогам и сборам в госбюджет достиг 59 млрд грн.