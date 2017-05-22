Порошенко наградил 129 военнослужащих Вооруженных сил Украины

Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает пресс-служба главы государства.

"Подавляющее большинство награжденных военных выполняли задачи на Мариупольском направлении, в районах населенных пунктов Зайцево и Авдеевка, в районе Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

Орденом "За мужество" II степени награжден 33-летний Богдан Музыка, который принимал активное участие в Революции достоинства, а в августе 2014 года ушел добровольцем защищать Украину против российской агрессии на Донбассе. Участвовал в освобождении и обороне Новосветловки и Трехизбенки.

В мае 2015 года вблизи населенного пункта Золотое № 4, шахты "Родина", во время выполнения боевого задания в составе группы попал под вражеский обстрел, но до последнего не оставлял поле боя, собственноручно уничтожив вражеского пулеметчика. Благодаря его профессионализму были разминированы подходы к населенным пунктам Тарамчук, Славное, Березовое Донецкой области и сохранены жизни военнослужащих ВСУ.

"Неоднократно под обстрелом вражеской артиллерии и танков в непосредственной близости от врага устанавливал противотанковое минное заграждение для недопущения прорыва бронированной техники противника. 2 марта 2017 года Музыка в составе группы из восьми человек выполнял задачи. В результате срабатывания противопехотной мины военный, который двигался впереди группы, получил осколочное ранение обеих ног, множественные осколочные ранения и тяжелое минно-взрывное ранение. Сейчас он проходит лечение в Киевском военном госпитале. Солдат Богдан Музыка сохранил жизнь семи военнослужащим сводной группы", - отмечается в сообщении.

Орденом "За мужество" II степени посмертно награжден 23-летний Сергей Мокренко. Он с перерывами в период сентября 2016 - февраля 2017 года находился на службе в зоне АТО. 28 февраля этого года выполнял задачи по боевому дежурству на позиции батальона близ населенного пункта Луганское. Во время дежурства начался плотный вражеский обстрел из минометов, и в результате взрыва одной из мин Мокренко получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Благодаря мужеству и героизму солдата, группа, в которую он входил, выполнила поставленную задачу", - говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко подписал указ о продлении санкций против России.