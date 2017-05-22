В Киеве подтвердили запрет на транзит грузов в Приднестровье

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, с 20 мая этого года пропуск транзитных грузов через территорию Украины, которые направляются в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, будет осуществляться лишь при условии согласования с Нацагентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы.

Данное требование соответствует соглашению о сотрудничестве в области ветеринарии стран СНГ, что подразумевает сотрудничество в области ветеринарной медицины исключительно между Украиной и Молдовой.

В соответствии с соглашением, во время импорта и международного транзита обязательно заблаговременно оформлять разрешения центральных государственных ветеринарных органов сторон, на территории которых ввозится и по территории которых транспортируется подконтрольный груз, а также согласовывать маршрут следования.

Действие указанного соглашения не распространяется на отношения с непризнанным Приднестровьем.

Напомним, в Приднестровье признали российский триколор "вторым государственным" флагом.