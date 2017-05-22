Во вторник, 23 мая, в Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Она стартует тестированием по украинскому языку и литературе.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).
Допуск абитуриентов к пунктам тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания - в 11:00.
Вход участников в пункты тестирования будет происходить при наличии сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.
"На выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут. Общее количество заданий работы - 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, - 104. Результат выполнения теста будет засчитан выпускникам общеобразовательных учебных заведений как оценка государственной итоговой аттестации", - говорится в сообщении.
Напомним, 12-летнее школьное образование в Украине будет не ранее 2028-30 годов.