Международная велогонка Tour of Ukraine завершилась победой украинца Виталия Буца

Гонщик киевской команды KOLSS Cycling Team Виталий Буц стал победителем международной многодневной велогонки Tour of Ukraine.

Об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнований.

Четвертый этап главной веломногодневки страны Tour of Ukraine, который стал финальным в соревнованиях, выиграл партнер Виталия Буца по команде KOLSS Cycling Team Сергей Лагкути. В спринтерском финише на Крещатике Лагкути опередил Буца и другого партнера по команде - Андрея Василюка.

Это же трио, но в другой последовательности, возглавило и итоговый зачет международной велогонки.

Победителем стал Виталий Буц, второй – Андрей Василюк, третий – Сергей Лагкути.

"Первые три места в генеральной классификации – это лучше, чем мы ожидали, – рассказывает Андрей Василюк. – В этом году очень сильные соперники приехали. Поэтому мы до последнего момента боролись, вопрос был в секундах. Однако мы устояли, дали бой. Гонка для нас прошла успешно и мы очень довольны".

Сергей Лагкути, который в прошлом году выиграл генеральную классификацию Tour of Ukraine, признался, что самым сложным был заключительный 4-й этап: "Потому что были на дистанции участки с брусчаткой, и все шли близко друг к другу. Была яростная борьба за пьедестал общего зачета, до последнего. Нам очень приятно победить на родной земле".

В командном зачете Tour of Ukraine второй год подряд победа осталась за хозяевами – KOLSS Cycling Team. На втором месте – Minsk Cycling Club, на третьем – Vino-Astana Motors.