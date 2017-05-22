Украина официально присоединилась к глобальному реестру собственников бизнеса

Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Я очень рад, что Украина первой среди европейских стран подписала меморандум о присоединении к глобальному реестру бенефициаров. Мы будем первой страной, которая имплементирует наши информационные ресурсы и наш реестр бизнеса в этот глобальный реестр", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

По словам Петренко, создание реестра будет предотвращать коррупцию в мировом масштабе, поскольку только публичность и вытягивание на свет такой информации является реальным предохранителем коррупции.

Министр добавил, что таким образом Украина одной из первых на уровне закона установила обязанность для компаний указывать конечных владельцев бизнеса.

Напомним, президент Украины подписал закон об отмене печатей.