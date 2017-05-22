Российского политтехнолога Шувалова выдворили из Украины

Российскому политтехнологу Игорю Шувалову запретили въезд в Украину сроком на 5 лет. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Антон Геращенко.
"Сегодня российский пропагандист, фактический руководитель информационной службы телеканала "Интер", шеф известной провокаторши Марии Столяровой - Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет", - написал он.
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Напомним, служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской телеведущей, участнице Comedy Woman Екатерине Варнаве.